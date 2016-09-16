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Osmanlı’dan yeni destan

Başkent temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi’ndeki ilk maçında Romen şampiyonu Steaua Bükreş’i Diabate (pen.) ve Umar’ın attığı gollerle mağlup etti.

Osmanlı’dan yeni destan
Avrupa'da Osmanlı fırtınası... UEFA Avrupa Ligi'nde 3 öne eleme geçtikten sonra gruplara kalan Osmanlıspor ilk maçında Romen şampiyonu Steaua Bükreş'i 2-0 gibi net bir skorla mağlup etti. Rakibi önünde baştan sona üstün bir oyun sergileyen Osmanlı, 45. dakikada Enache'nin kırmızı kart görmesiyle rahatladı.

YENİLMEZ HOCA AKÇAY
47. dakikada Musa Çağıran'ın defansın arkasına attığı topla ceza alanında buluşan Umar, topu uygun durumdaki Diabate'ye çıkardı. Yıldız futbolcu pozisyondan yararlanamadı. 63'te Tamaş'ın Ndiaye'yi ceza alanında düşürmesi sonucunda Alman hakem Welz, penaltıya karar verdi. 64. dakikada penaltı atışını kullanan Diabate, kaleci Nita'nın sağından topu ağlara gönderdi. 74'te Pinto'nun yerden ortasında topla ceza alanında buluşan Umar, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0. Osmanlı'nın hocası Mustafa Reşit Akçay, Avrupa'daki yenilmezliğini sürdürdü.
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