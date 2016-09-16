Kötü alışkanlık devam ediyor

Fenerbahçe alışkanlıklarından vazgeçmiyor! Sarı-lacivertliler, Zorya Luhansk ile deplasmanda oynadığı maçta kalesinde gol yiyerek son 7 maçın 6'sında kalesini kapatamamış oldu.



SÜPER LİGDE DE ÇOK KÖTÜ

Fenerbahçe'nin böylesine zayıf bir takım karşısında bile kalesinde gol görmesi taraftarlarını da çok üzdü. Sarı Kanarya bilindiği gibi Süper Lig'de ilk 3 haftada çok kötü bir performans sergiledi.