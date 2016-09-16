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Kötü alışkanlık devam ediyor

Kötü alışkanlık devam ediyor
Fenerbahçe alışkanlıklarından vazgeçmiyor! Sarı-lacivertliler, Zorya Luhansk ile deplasmanda oynadığı maçta kalesinde gol yiyerek son 7 maçın 6'sında kalesini kapatamamış oldu.

SÜPER LİGDE DE ÇOK KÖTÜ
Fenerbahçe'nin böylesine zayıf bir takım karşısında bile kalesinde gol görmesi taraftarlarını da çok üzdü. Sarı Kanarya bilindiği gibi Süper Lig'de ilk 3 haftada çok kötü bir performans sergiledi.
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