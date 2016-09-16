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Konya evinde yıkıldı

Tarihinde ilk kez Avrupa’da mücadele eden Konyaspor UEFA’daki ilk maçında sahasında Ukrayna ekibi Shakhtar’a yenildi. Ukrayna ekibinin golünü Ferreyra kaydetti

Konya evinde yıkıldı
Tarihinde ilk kez Avrupa mücadelesi veren Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk sınavında sahasında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e 1-0 yenilmekten kurtulamadı. Maç boyunca hücum hattında istediklerini yapamayan yeşil-beyazlılar, 76. dakikada Ferreyra'nın golüne engel olamadı.

KONYA'NIN TOPU DİREKTE PATLADI
42 bin taraftarının desteğiyle mücadele ettiği rakibi karşısında elinden geleni yapan yeşil beyazlılarda Vukovic'in 10. dakikada kafa şutu direkten döndü. Konya ekibinde cezası bulunan Dimitar Rangelov, Ukrayna temsilcisi karşısında forma giyemedi. Rangelov, UEFA'dan 3 maç ceza aldığı için onun yerine Bajic sahada yer aldı.
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