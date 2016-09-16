Konya evinde yıkıldı

Tarihinde ilk kez Avrupa mücadelesi veren Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk sınavında sahasında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e 1-0 yenilmekten kurtulamadı. Maç boyunca hücum hattında istediklerini yapamayan yeşil-beyazlılar, 76. dakikada Ferreyra'nın golüne engel olamadı.
KONYA'NIN TOPU DİREKTE PATLADI
42 bin taraftarının desteğiyle mücadele ettiği rakibi karşısında elinden geleni yapan yeşil beyazlılarda Vukovic'in10. dakikada kafa şutu direktendöndü. Konya ekibinde cezası bulunan Dimitar Rangelov, Ukrayna temsilcisikarşısında forma giyemedi. Rangelov, UEFA'dan 3 maç ceza aldığı için onun yerine Bajic sahada yer aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.