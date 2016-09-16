Kazanmaya mecburuz

Üst üste aldığı iki yenilgiyle oldukça sıkıntılı bir pozisyona giren Trabzonspor'da Alanyaspor maçının hazırlıkları sürüyor.



YİNE REVİZYON YAPACAK

Teknik direktör Ersun Yanal dünkü idmanda futbolcularıyla toplantı yaptı. Tecrübeli hocanın, "Başkana, yönetime ve taraftarlara karşı sorumluluklarımız var. Alanyaspor maçı ile çıkışa geçeceğimize inanıyorum. 3 puanı almaya mecburuz" ifadesini kullandığı öğrenildi. Öte yandan Yanal'ın Alanyaspor maçında da kadroda revizyona gitmesi bekleniyor. Osmanlıspor karşılaşmasının ilk yarısında olduğu gibi 3'lü defansı tercih edecek olan başarılı hoca, orta 5'linin solunda bu kez Ibanez'i oynatacak. Yanal ayrıca Okay'ın yerine Aytaç'ı, Suk'un yerine de Muhammet'i düşünüyor.