Karabük-Antalya / Bursa-Kayseri

SÜPER Lig'de 4. hafta maçları bugün oynanacak 2 karşılaşmayla start alacak. Günün ilk maçında saat 19.00'da Kardemir Karabükspor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek.



BURSA'DA ZORLU MÜCADELE

Günün 2. maçında ise Bursaspor, Kayserispor'u saat 20.00'de konuk edecek. Bursaspor ligde 6 puanla 4. sırada bulunurken Kayserispor 2 puanla 15. sırada yer alıyor.