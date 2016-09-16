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Karabük-Antalya / Bursa-Kayseri

Süper Lig’de 4. hafta bugün oynanacak iki maçla başlayacak

Karabük-Antalya / Bursa-Kayseri
SÜPER Lig'de 4. hafta maçları bugün oynanacak 2 karşılaşmayla start alacak. Günün ilk maçında saat 19.00'da Kardemir Karabükspor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek.

BURSA'DA ZORLU MÜCADELE
Günün 2. maçında ise Bursaspor, Kayserispor'u saat 20.00'de konuk edecek. Bursaspor ligde 6 puanla 4. sırada bulunurken Kayserispor 2 puanla 15. sırada yer alıyor.
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