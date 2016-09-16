Beşiktaş'tan fikstür isyanı. Yönetim peş peşe oynanacak Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig maçlarının birbirine yakın günlerde oynatılacak olmasından dolayı fikstür değişikliği için Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuruda bulundu. TFF tarafından açıklanan programa göre 1 Ekim'de Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacak olan Siyah-Beyazlılar, bu maçın öncesinde 28 Eylül'de İstanbul'da Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Beşiktaş yönetimi, Dinamo Kiev maçından sonra 2 günlük hazırlanma süresinin az olduğunu gerekçe göstererek, Çaykur Rizespor maçının 2 Ekim pazar gününe alınması için TFF'den fikstürde değişiklik yapılmasını talep etti.



G.SARAY'IN FİKSTÜRÜ ÇOK DAHA RAHAT

Benfica maçından 48 saat önce Karabük ile karşılaşan Kartal sadece 1 günlük çalışma ile Portekiz'e gitmişti. Beşiktaş'ın Karabük maçının bir gün geriye alınma talebi reddedilmişti. Avrupa kupalarına katılmayan Galatasaray'ın fikstürünün, kendilerine oranla daha rahat bir şekilde hazırlanmasına tepki gösteren yönetim, TFF'nin daha duyarlı ve adil olmasını istiyor.