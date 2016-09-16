  1. Eğer Tosic böyle oynarsa stoper gereksiz
  2. Akhisar asla hafife alınmaz

Fikstür isyanı!

Yönetim Rize maçının 2 Ekim Pazar’a alınması için başvuru yaptı. Avrupa’da oynayan G.Saray’ın fikstürünün rahat olduğunu savunan yönetim TFF’den adil olmasını istedi

Fikstür isyanı!
Beşiktaş'tan fikstür isyanı. Yönetim peş peşe oynanacak Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig maçlarının birbirine yakın günlerde oynatılacak olmasından dolayı fikstür değişikliği için Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuruda bulundu. TFF tarafından açıklanan programa göre 1 Ekim'de Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacak olan Siyah-Beyazlılar, bu maçın öncesinde 28 Eylül'de İstanbul'da Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Beşiktaş yönetimi, Dinamo Kiev maçından sonra 2 günlük hazırlanma süresinin az olduğunu gerekçe göstererek, Çaykur Rizespor maçının 2 Ekim pazar gününe alınması için TFF'den fikstürde değişiklik yapılmasını talep etti.

G.SARAY'IN FİKSTÜRÜ ÇOK DAHA RAHAT
Benfica maçından 48 saat önce Karabük ile karşılaşan Kartal sadece 1 günlük çalışma ile Portekiz'e gitmişti. Beşiktaş'ın Karabük maçının bir gün geriye alınma talebi reddedilmişti. Avrupa kupalarına katılmayan Galatasaray'ın fikstürünün, kendilerine oranla daha rahat bir şekilde hazırlanmasına tepki gösteren yönetim, TFF'nin daha duyarlı ve adil olmasını istiyor.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar