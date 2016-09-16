  1. Şansın yardımıyla 1 puan aldık
  2. Konyaspor Shakhtar'a diş geçiremedi!

’ye büyük tepki!

Fenerbahçe taraftarları, Nijeryalı yıldızın performansından rahatsız

Emenike’ye büyük tepki!
F.Bahçe'nin Hollandalı Teknik Direktörü Dick Advocaat, Nijeryalı golcü 'yi ikinci yarıda oyuna dahil etti. Ancak tecrübeli futbolcu oyuna girdikten sonra hiçbir şey üretmedi. Sosyal medyadaki Fenerbahçe taraftarları Emenike'nin çok kötü bir performans gösterdiği konusunda birleşti. Taraftarlar, Nijeryalı golcünün Zorya Luhansk deplasmanındaki kötü performansından sonra daha da çok eleştirecek gibi.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar