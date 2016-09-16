Eğer Tosic böyle oynarsa stoper gereksiz

Tosic Devler Ligi'nde Benfica ile oynanan maçta ortaya koyduğu performansla büyük beğeni topladı. Asbaşkan Deniz Atalay, Şenol Güneş'in Marcello ile birlikte savunmanın göbeğinde görevlendirdiği Tosic için "Böyle oynarsa stopere ihtiyacımız bile olmayacak" dedi.