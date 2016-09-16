Bursaspor 3 eksikle çalıştı

Bursaspor Süper Lig'in 4. haftasında bugün Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.
İLK GOLDE KJAER! Özlüce Tesisleri'nde, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu gözetiminde yapılan ve 1 saat 15 dakika süren antrenman ısınma koşularıyla başladı. Dar alanda pas ve pres çalışmasının ardından yeşil-beyazlı takım yarı sahada taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı. Sakatlıkları bulunan Erdem Özgenç, Merter Yüceve Serdar Kurtuluş takımdan ayrı çalıştı.
İYİ DURUMDAYIZ
Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, "F.Bahçe galibiyetinin anlamkazanması için Kayseri'yi deyenmeliyiz. Mental olarak iyidurumdayız" diye konuştu
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