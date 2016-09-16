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3 eksikle çalıştı

’da Erdem, Merter ve Serdar Kayseriye’ye karşı oynamayacak

Bursaspor 3 eksikle çalıştı
Bursaspor Süper Lig'in 4. haftasında bugün Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

İLK GOLDE KJAER!
Özlüce Tesisleri'nde, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu gözetiminde yapılan ve 1 saat 15 dakika süren antrenman ısınma koşularıyla başladı. Dar alanda pas ve pres çalışmasının ardından yeşil-beyazlı takım yarı sahada taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı. Sakatlıkları bulunan Erdem Özgenç, Merter Yüce ve Serdar Kurtuluş takımdan ayrı çalıştı.

İYİ DURUMDAYIZ
Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, "F.Bahçe galibiyetinin anlam kazanması için Kayseri'yi de yenmeliyiz. Mental olarak iyi durumdayız" diye konuştu
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