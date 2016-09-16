Bunu Pereira bile yapmadı

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira Sarı- Lacivertli takımı sahaya savunma anlayışıyla çıkardığı gerekçesiyle sık sık eleştirilirdi. Hatta Fenerbahçe'nin şampiyonluğu bu nedenle kaybettiği görüşü de sık sık dile getiriliyordu. Pereira'nın ayrılmasından sonra göreve gelen Hollandalı hoca Dick Advocaat ise eleştirilen Pereiara'dan bile daha savunmacı bir anlayış uyguladı. Mehmet Topal ve Souza ilk onbirde ön libero olarak birlikte görev yaparken Zorya, Vitor Pereira'yı bile geride bırakmış oldu.



SALİH UÇAN'IN YERİNE OZAN'I ALDI

Hollandalı teknik adam dünkü maçta Mehmet Topal ve Souza'nın yanına maçın 2. yarısında bu kez Ozan Tufan'ı da ekledi. Salih Uçan'ı oyundan alan Dick Advocaat bu oyuncunun yerine Ozan Tufan'ı aldı. Ayrıca Fernandao ve Aatıf Avrupa kadrosuna alınmadı. Bu nedenle cezalı Lens ve Volkan Şen'in yokluğunda hücumda büyük bir kriz yaşandı.



SENER İLK KEZ İLK 11'DE

Fenerbahçe'nin sağ beki Şener Özbayraklı bu sezon ilk kez bir resmi maça ilk 11'de başladı. Şener Özbayraklı bu sezon 7 karşılaşmada bir kez forma giyerken oyuna sonradan dahil olmuştu.



KJAER&TOPAL DÖNDÜ

Fenerbahçe'de cezası nedeniyle son resmi maçta oynamayan Simon Kjaer ile 2 resmi maçta forma giyemeyen Mehmet Topal Zorya karşılaşmasıyla ilk 11'deki yerlerini aldı.



KAZANMAMIZ GEREKİRDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat, Zorya karşısında oynadıkları futbolun karşılığının bu olmadığını söyledi. Hollandalı hoca, "Kazanmamız gereken bir karşılaşmaydı. Maçın başından itibaren oyunun hakimi bizdik. İlk devre öne geçebilirdik. Golü yememiz tamamen bir şanssızlıktı. Son dakikalarda gol bulmamız yine sevindirici. Deplasmanda alınan 1 puan kötü sayılmaz. Bu maçtan dersler çıkararak yolumuza devam edeceğiz" ifadesini kullandı.



TARAFTAR MAÇA İLGİSİZ KALDI

Ukrayna'nın Odessa kentindeki Chornomerets Stadı'nda yapılan karşılaşmaya iki takım taraftarları ilgi göstermedi.



YALNIZ BIRAKTILAR

Evsahibi takımın taraftarları mücadelede neredeyse takımlarını yalnız bıraktı. Karşılaşmayı çok az sayıdaki Sarı-Lacivertli taraftar da takip etti.