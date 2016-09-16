  1. Antalyaspor’da Makoun şoku!
  2. Bakkal açmıyoruz, stadyum bu!

Bu süreci artık atlatmalıyız

Bu süreci artık atlatmalıyız
Trabzonspor'un genç yıldızlarından Yusuf Erdoğan camiaya önemli mesajlar verdi. Yusuf, "Yeni kurulan bir takımız. Bu süreci ne kadar az hasarla atlatırsak o kadar iyi. Bu yıl çok farklı bir Trabzonspor izlettireceğiz. Alanyaspor maçı ile çıkışa geçeceğiz" dedi.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar