Bu süreci artık atlatmalıyız

Trabzonspor'un genç yıldızlarından Yusuf Erdoğan camiaya önemli mesajlar verdi. Yusuf, "Yeni kurulan bir takımız. Bu süreci ne kadar az hasarla atlatırsak o kadar iyi. Bu yıl çok farklı bir Trabzonspor izlettireceğiz. Alanyaspor maçı ile çıkışa geçeceğiz" dedi.