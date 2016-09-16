Biz Kadıköy’de kupa kaldırdık

Sakatlığı nedeniyle 1 aydır takımdan uzak olan Semih Kaya önemli açıklamalar yaptı. Genç futbolcu, Beşiktaş derbisi ve VodafoneArena'nın atmosferiyle ilgili olarak, "TT Arena'nın atmosferi de göz ardı edilmemeli. Kadıköy'de kupa kaldırmış bir takımız, o tecrübeyi yaşamayanlar ilk 10 dakika sıkıntı yaşayabilir ama ben kendi adıma öyle bir sıkıntı yaşamam" dedi. Semih Muslera için de "Allah başımızdan eksik etmesin" yorumunu yaptı.
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