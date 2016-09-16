  1. Yine forvet yine sakatlık!
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Biz Kadıköy’de kupa kaldırdık

Biz Kadıköy’de kupa kaldırdık
Sakatlığı nedeniyle 1 aydır takımdan uzak olan Semih Kaya önemli açıklamalar yaptı. Genç futbolcu, Beşiktaş derbisi ve Vodafone Arena'nın atmosferiyle ilgili olarak, "TT Arena'nın atmosferi de göz ardı edilmemeli. Kadıköy'de kupa kaldırmış bir takımız, o tecrübeyi yaşamayanlar ilk 10 dakika sıkıntı yaşayabilir ama ben kendi adıma öyle bir sıkıntı yaşamam" dedi. Semih Muslera için de "Allah başımızdan eksik etmesin" yorumunu yaptı.
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