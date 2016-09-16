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Bakkal açmıyoruz, stadyum bu!

Bakkal açmıyoruz, stadyum bu!
Trabzonspor'un yapım aşamasındaki Akyazı Stadı'nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor... Sosyal medyadan taraftarların sorularını yanıtlayan başkan yardımcısı Nevzat Aydın, "Bütün çaba 16 Ekim için... Yetişmezse sonraki tarih 30 Ekim. Bakkal açmıyoruz ki, sonuçta 42 bin kişilik stadyum" ifadesini kullandı.
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