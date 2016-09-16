Antalyaspor’da Makoun şoku!

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Antalyaspor'da antrenmanda sakatlanan Makoun'un Kardemir Karabükspor ile oynanacak deplasman karşılaşmasında forma giymeyeceği açıklandı.
EMRE GÜRAL DA OYNAMIYOR
Antrenmanda sakatlanan Jean Makoun sol arka adalesindeki çekme nedeniyle kadroya alınmadı. Makoun'un yanı sıra sağ diz kapağında sorun olan Emre Güral da forma giyemeyecek.
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