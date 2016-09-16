Beşiktaş Akhisar Belediye ile oynanacak maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş idmanı zaman zaman durdurarak futbolcularına uyarılarda bulundu. Tecrübeli hoca, "Akhisar asla hafife alınmaz. Butakıma karşı yıllardan beri bir şanssızlığımızvar. Özellikle savunmadahatasız oynamalıyız. Akhisar hızlı oynayanbir takım. Bize karşı bir sürpriz yapmalarınaizin vermemeliyiz" ifadesini kullandı.
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