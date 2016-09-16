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Akhisar asla hafife alınmaz

Akhisar asla hafife alınmaz
Beşiktaş Akhisar Belediye ile oynanacak maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş idmanı zaman zaman durdurarak futbolcularına uyarılarda bulundu. Tecrübeli hoca, "Akhisar asla hafife alınmaz. Bu takıma karşı yıllardan beri bir şanssızlığımız var. Özellikle savunmada hatasız oynamalıyız. Akhisar hızlı oynayan bir takım. Bize karşı bir sürpriz yapmalarına izin vermemeliyiz" ifadesini kullandı.
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