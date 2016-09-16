AK Parti'li Budak'ı şehit eden teröristler öldürüldü
Hakkari Şemdinli'de düzenlenen operasyonda 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerin, AK Parti'li siyasetçi Ahmet Budak'ın saldırı düzenleyen kişiler olduğu belirtildi.
Hakkari Şemdinli'de AK Partili siyasetçi Ahmet Budak'a saldırı düzenleyen PKK'lı teröristler, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi. Bölgede devam eden operasyonlar sırasında kırsal bölgede saklanırken tespit edilen PKK'lı teröristlerin görüntüleri paylaşıldı
Hakkari Şemdinli'deki Tuğlu, Çatalca, Soğuksu, Güvenli ve Erdemli bölgesinde 'Şehit Uzman Çavuş Yavuz Mete' operasyonu devam ediyor. Bölgedeki uzak tepelere kaçtıkları tespit edilen PKK'lı teröristler topçu atışı ile ateş altına alındı. PKK'lı teröristlerin 2 el yapımı patlayıcılarla saldırıda bulundu. Saldırıda şehit ve yaralanan olmadığı belirtildi.
Bölgedeki askeri kaynaklardan alınan diğer bilgilere göre; Göl Tepe 2 ve Siyah Tepe'de 3 olmak üzere 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerin Şemdinli'de AK Partili siyasetçi Ahmet Budak'a saldırı düzenleyenler olduğu belirtildi.
Bölgede devam eden operasyonlar sırasında kırsal bölgede saklanırken tespit edilen PKK'lı teröristlerin görüntüleri de paylaşıldı.
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