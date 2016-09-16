  1. Karabük-Antalya / Bursa-Kayseri
  2. Antalyaspor’da Makoun şoku!

A Milli Takımımız 21. sıraya indi

A Milli Takım, Eylül ayı sıralamasında 19.’luktan 21’inciliğe geriledi

A Milli Takımımız 21. sıraya indi
FIFA Eylül ayı sıralamasında Türkiye 19'unculuktan 21'inciliğe geriledi. FIFA'nın internet sitesinden açıklanan sıralamaya göre Türkiye 885 puanla kendisine 21. sırada yer buldu.

ARJANTİN 1. SIRADA YER ALDI
Sıralamada Arjantin 1646 puanla ilk sırada yer alırken, Belçika 2., Almanya 3. sırada yer buldu.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar