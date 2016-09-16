A Milli Takımımız 21. sıraya indi

33 / 22
31 / 20
25 / 11
20 / 11
27 / 13
24 / 15
26 / 12
34 / 24
15 / 6
19 / 15
35 / 20
29 / 14
25 / 12
31 / 17
20 / 10
27 / 15
24 / 14
20 / 11
24 / 10
30 / 14
28 / 15
30 / 18
26 / 10
24 / 9
31 / 17
28 / 17
26 / 14
32 / 16
25 / 13
21 / 11
14 / 9
25 / 13
31 / 18
24 / 19
21 / 12
25 / 15
29 / 23
25 / 17
26 / 12
27 / 20
31 / 22
33 / 21
27 / 11
26 / 14
17 / 6
23 / 9
24 / 9
25 / 12
30 / 16
25 / 13
30 / 19
27 / 18
26 / 15
24 / 10
27 / 14
32 / 19
28 / 21
33 / 24
31 / 18
23 / 13
23 / 11
26 / 13
24 / 20
32 / 21
24 / 19
28 / 17
25 / 18
29 / 19
23 / 17
23 / 10
31 / 20
28 / 20
27 / 18
23 / 15
24 / 21
24 / 12
27 / 11
23 / 10
26 / 17
20 / 11
23 / 17
FIFA Eylül ayı sıralamasında Türkiye 19'unculuktan 21'inciliğe geriledi. FIFA'nın internet sitesinden açıklanan sıralamaya göre Türkiye 885 puanla kendisine 21. sırada yer buldu.
ARJANTİN 1. SIRADA YER ALDI
Sıralamada Arjantin 1646 puanla ilk sırada yer alırken, Belçika 2., Almanya 3. sırada yer buldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.