2 sıra geriledik!

FIFA'nın eylül ayı dünya sıralamasında Türkiye iki sıra geriledi. 2018 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Hırvatistan ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Türkiye, 19'unculuktan 21'inciliğe düştü. Ay-yıldızlıların eleme grubundaki rakiplerinden Hırvatistan 14, İzlanda 27, Ukrayna 29, Finlandiya 84, Kosova ise 168. sırada kendilerine yer buldu. Sıralamanın ilk 10'unda Arjantin liderliğini, Belçika ikinciliğini sürdürürken, Almanya ise Kolombiya'nın üstüne çıkarak, ilk 3'e girdi.