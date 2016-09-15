Osmanlıspor tarih yazmaya devam ediyor!

UEFA Avrupa Ligi L Grubu'ndaki Osmanlıspor-Steaua Bükreş karşılaşması ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Karşılaşmanın 2. dakikasında Boldrin'in Osmanlıspor ceza alanın sol çaprazından kullandığı faul atışında topa iyi yükselen Tamaş'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden az farkla auta gitti.
10. dakikada Umar'ın Steaua Bükreş ceza alanının sağından yaptığı ortada kaleci Nita, topu Diabate'den önce yumruklayarak uzaklaştırdı.
38. dakikada Popa'nın Osmanlıspor ceza alanının sağ çaprazından şutunda Karcemarskas meşin yuvarlağı yatarak kontrol etti.
39. dakikada Popa'nın Osmanlıspor ceza alanın sağından yaptığı ortada, Bourceanu'nun yatarak kafa vuruşunda top kale direğinin yanından auta çıktı.
Maçın ilk yarısı 0-0 bitti.
47. dakikada Musa Çağıran'ın defansın arkasına attığı topla ceza alanında buluşan Umar, meşin yuvarlağı uygun durumdaki Diabate'ye çıkardı. Bu futbolcu meşin yuvarlağı kontrol edemeyince defans oyuncuları topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.
61. dakikada Lawal'ın kaleyi karşıdan gören pozisyonda şutunda topu kaleci Nita kontrol etti.
63. dakikada Tamaş'ın Ndiaye'yi ceza alanında düşürmesi sonucunda Alman hakem Welz, penaltıya karar verdi. 64. dakikada penaltı atışını kullanan Diabate, kaleci Nita'nın sağından topu ağlara göndererek Osmanlıspor'u 1-0 öne geçirdi.
74. dakikada Osmanlıspor, karşılaşmada farkı ikiye çıkardı. Bu dakikada Pinto'nun yerden ortasında topla ceza alanında buluşan Umar, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0
87. dakikada Rusescu'nun ceza alanı dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Nita, topu yumruklayarak uzaklaştırdı.
Karşılaşma Osmanlıspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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