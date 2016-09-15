Konyaspor Shakhtar'a diş geçiremedi!

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nun ilk haftasında Atiker Konyaspor ile Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk arasında oynanan karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Atiker Konyaspor, müsabakanın ilk 15 dakikasında orta alanda kontrolü elinde bulundurdu. Hücumda Ömer Ali Şahiner, Milosevic ve Bajic ile etkili ataklar geliştiren ev sahibi ekip, ilk yarıda aradığı golü bulamadı.

Atiker Konyaspor, ikinci yarıda pas yapmakta zorluk çekti ve defansın arkasına atılan toplarla etkili olmaya çalıştı. 50. dakikadan sonra üstünlüğü rakibine bırakan ev sahibi ekip, bu dakikadan sonra atağa çıkmakta zorlandı.



İkinci yarıya daha etkili başlayan Shakhtar Donetsk ise kanatlardan yaptığı ortalarla gol aradı. Top çeviren ve rakibini sahasına hapseden Ukrayna temsilcisi, Ferreyra ile bulduğu golle maçı 1-0 kazandı.

3. dakikada Ömer Ali Şahiner'in pasıyla sol çaprazdan kaleyi gören bir noktadan topla buluşan Milosevic sert şutunda meşin yuvarlak yandan az farkla dışarı çıktı.

10. dakikada Atiker Konyaspor gole yaklaştı. Douglas'ın sağdan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında iyi yükselen Ali Çamdalı'nın kafa vuruşunda top direkten oyun alanına geri döndü. Meşin yuvarlağı önünde bulan Vukovic'in gelişine vuruşunda top, üstten dışarı gitti.

18. dakikada Fred'in uzun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ferreyra'nın şutunda meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.

27. dakikada Fred'in pasıyla kaleyi cepheden gören yerde topla buluşan Rakitskiy'in yaklaşık 30 metreden kaleye gönderdiği sert şutta, meşin yuvarlağı kaleci Serkan Kırıntılı son anda yatarak çeldi. Yeşil-beyazlı defans topu uzaklaştırdı.

35. dakikada Shakhtar Donetsk gole yaklaştı. Jonsson'un kaptırdığı topla hızlı atağa çıkan Ferreyra, ceza sahasına girdi ve meşin yuvarlağı müsait pozisyondaki Marlos'a çıkardı. Bu futbolcu şut çekeceği esnada Vukovic araya girdi ve topu uzaklaştırdı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Stepanenko'nun yaklaşık 25 metreden kaleye gönderdiği sert şutta topu kaleci Serkan Kırıntılı son anda yatarak çeldi.

İlk yarı 0-0 tamamlandı.

51. dakikada Bernard'ın pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Kovalenko'nun sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Serkan Kırıntılı son anda yatarak kornere çeldi.

61. dakikada Fred'in pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topu önünde bulan Marlos'un sert şutunda kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

62. dakikada Butko'nun sağdan ortasında arka direkte topla buluşan Ferreyra'nın şutunda meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.

66. dakikada Butko'nun sağ kanattan ortasında ceza sahasında topa iyi yükselen Ferreyra'nın kafa şutunda meşin yuvarlağı kaleci Serkan Kırıntılı son anda kornere çeldi.

75. dakikada Butko'nun sağdan ortasında, arka direkte topla buluşan Ferreyra'nın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1

Kalan dakikalarda sonuç değişmedi ve Shakhtar Donetsk maçı 1-0 kazandı.



