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TBMM'den 'nin iddialarına yalanlama

, 'nin grup toplantısından yarım saat önce Büyük Grup Salonundaki yayın sistemlerinde teknik bir arızanın oluştuğunun belirlendiğini ve konuyla ilgili CHP Grup yetkililerine bilgi verildiğini duyurdu.

TBMMden CHPnin iddialarına yalanlama
, 22 Kasım'da yapılan 'nin grup toplantısının 'den yayınlanması sırasında yaşanan yayın kesintisi hakkında açıklama yayımladı. Açıklamada TBMM TV'nin yayınının kesilmesi hakkında yapılan haberlerde, TBMM TV'nin CHP'ye sansür uyguladığı iddialarının yer aldığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"CHP Grup toplantılarının yapıldığı Büyük Grup Salonunda toplantı başlamadan yarım saat önce yapılan rutin kontrollerde kameraları kontrol eden yayın sistemlerinde teknik bir arıza oluştuğu belirlenerek arızanın giderilmesi için TBMM TV teknik ekibince derhal çalışma başlatılmıştır. Konuyla ilgili CHP Grup yetkililerine de bilgi verilmiştir. Büyük Grup Salonu ve TBMM TV yayın odasında yapılan çalışmalar sonucu, söz konusu teknik arıza ancak grup toplantısının tamamlanmasını müteakip giderilebilmiş ve sistem normale dönmüştür. Aynı gün Genel Kurula 19.20'de verilen arada CHP Grup toplantısının tamamı banttan yayınlanmıştır. Haberlerde iddia edildiği gibi kasıtlı olarak TBMM TV'nin yayınının kapatılması söz konusu değildir."
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  • 23 Kasım 2016, Çarşamba 19:51
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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KARMANN KARMANN

CHP DENILEN FETO VE PKK TERÖRISTLERIN YALANLARI BITMEZ BUNLAR ATATÜRKÜN MASKESI ARKASINDA SAKLANAN TERÖRISTLERDIR:

Aynı Görüşte misiniz?
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cevapla 23.11.2016 20:43
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