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yakalandı

Saldırgan yakalandı
CHP Genel Başkan Yardımcısı 'a da bulunduğu iddiasıyla aranan Alparslan S., Kuşadası'nda yakalandı. Zanlının sorgusu sürerken dün Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tezcan'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. "Bu provokasyonlar, ülkenin karışması, bölünmesi için yapılan provokasyonlardır" dedi. AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem de Tezcan'a yönelik saldırıyla ilgili şunları söyledi: "Türkiye'nin birlik ve beraberliğe her zamandan fazla ihtiyacı olduğu dönemde gerçekleşen bu saldırı hepimizi derinden üzmüştür. Türkiye'nin karıştırılmak istendiği bu süreçte siyasiler olarak hepimizin çok daha dikkatli davranmamız gerekiyor."
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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