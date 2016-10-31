Saldırgan yakalandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'a silahlı saldırıda bulunduğu iddiasıyla aranan Alparslan S., Kuşadası'nda yakalandı. Zanlının sorgusu sürerken dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tezcan'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. "Bu provokasyonlar, ülkenin karışması, bölünmesi için yapılan provokasyonlardır" dedi. AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem de Tezcan'a yönelik saldırıyla ilgili şunları söyledi: "Türkiye'nin birlik ve beraberliğe her zamandan fazla ihtiyacı olduğu dönemde gerçekleşen bu saldırı hepimizi derinden üzmüştür. Türkiye'nin karıştırılmak istendiği bu süreçte siyasiler olarak hepimizin çok daha dikkatli davranmamız gerekiyor."
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