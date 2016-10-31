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Saadet’te yeni dönem

Saadet Partisi 6. Olağan Kurultayı dün Ankara'da yapıldı. Atatürk Spor Salonu'daki kongrede, kayıtlı bin 116 delegeden 891'i oy kullandı. 20 oyun geçersiz sayıldığı seçimde tek aday olan , 871 oy alarak genel başkanlık koltuğuna oturdu. Karamollaoğlu, Genel İdare Kurulu'nda (GİK) yer alan 29 isme görev vermedi. 75 kişilik yeni GİK'te, partinin önemli isimlerinden Oya Akgönenç Muğisuddin, Şevket Kazan ve Yasin Hatipoğlu yer almadı. Karamollaoğlu, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı teşekkür konuşmasında çok çalışacaklarını ifade etti.
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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