Saadet’te yeni dönem

Saadet Partisi 6. Olağan Kurultayı dün Ankara'da yapıldı. Atatürk Spor Salonu'daki kongrede, kayıtlı bin 116 delegeden 891'i oy kullandı. 20 oyun geçersiz sayıldığı seçimde tek aday olan Temel Karamollaoğlu, 871 oy alarak genel başkanlık koltuğuna oturdu. Karamollaoğlu, Genel İdare Kurulu'nda (GİK) yer alan 29 isme görev vermedi. 75 kişilik yeniGİK'te, partinin önemli isimlerinden OyaAkgönenç Muğisuddin, Şevket Kazan veYasin Hatipoğlu yer almadı. Karamollaoğlu, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı teşekkür konuşmasında çok çalışacaklarını ifade etti.
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