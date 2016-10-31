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Parlamenter sistem vesayeti güçlendirdi

Parlamenter sistem vesayeti güçlendirdi
AK Parti Grup Başkanvekili , partisinin Kasım ayı içerisinde Meclis'e sunacağı başkanlık sistemini içeren anayasa değişlik teklifi ile ilgili konuştu. Siyaset kurumunun güçlenmesini istediklerini belirtti. Şunları söyledi: "Parlamenter sistem, bu ülkede krizler ve darbeler üretmek dışında bir sonuç ortaya çıkarmadı. Siyaset kurumuna güç vermesinin aksine vesayet sistemi aktörlerini güçlendirdi. 90'lı yıllar, Cumhurbaşkanları ve Başbakanlar arasında yaşanan uyumsuzluklardan dolayı ülkenin enerjisini sömürdü."

EDA IŞIK
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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