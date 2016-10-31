ByLock’ta tereddüt yok

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, aHaber'de gündemi değerlendirdi. Terör örgütünün kullandığı ByLock bilgilerinin sağlam olduğunu belirten Canikli, şunları söyledi: "Şüphe söz konusu değil. Tereddüt yok. Birkaç tane nadir olaylar yaşandı. Bazıları 'Amcamın oğlu telefonumu almış yüklemiş.' Teorik olarak olabilir. Sistemin haberleşme için referans vermesi gerekir. Haberleşme varsa üyesi olduğundan tereddüt olmamalı. FETÖ orijinliolduğunu biliyoruz. Sulandırmaya yönelikterör örgütü çalışmasıdır. Haberleşmeiçin sistemin onayı gerek. Terör örgütübaşı Bank Asya'ya para yatırılması çağrısıyaptı. O dönemde para yatıranlar var. Bu kesin üyelik kriteri. Diğerleri kriter olarak kullanılmadı. Sıkıntı, mağduriyet yok. Yüzcivarında iade edildi. Çalışmalar sürüyor.Titiz davranılıyor."
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Sayın Bakanım, Millet olarak sizlere ÇOOOk Teşekürler elbet teredüt yok, ama chp de tereddüt var, zaten chp lilerin hepsi by lock' cu
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