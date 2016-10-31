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’ta tereddüt yok

ByLock’ta tereddüt yok
Başbakan Yardımcısı , aHaber'de gündemi değerlendirdi. Terör örgütünün kullandığı bilgilerinin sağlam olduğunu belirten Canikli, şunları söyledi: "Şüphe söz konusu değil. Tereddüt yok. Birkaç tane nadir olaylar yaşandı. Bazıları 'Amcamın oğlu telefonumu almış yüklemiş.' Teorik olarak olabilir. Sistemin haberleşme için referans vermesi gerekir. Haberleşme varsa üyesi olduğundan tereddüt olmamalı. FETÖ orijinli olduğunu biliyoruz. Sulandırmaya yönelik terör örgütü çalışmasıdır. Haberleşme için sistemin onayı gerek. Terör örgütü başı Bank Asya'ya para yatırılması çağrısı yaptı. O dönemde para yatıranlar var. Bu kesin üyelik kriteri. Diğerleri kriter olarak kullanılmadı. Sıkıntı, mağduriyet yok. Yüz civarında iade edildi. Çalışmalar sürüyor. Titiz davranılıyor."
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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FatihSultan23 FatihSultan23

Sayın Bakanım, Millet olarak sizlere ÇOOOk Teşekürler elbet teredüt yok, ama chp de tereddüt var, zaten chp lilerin hepsi by lock' cu

Aynı Görüşte misiniz?
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cevapla 31.10.2016 08:21
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