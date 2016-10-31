Akıl hocaları yanlış bilgilendiriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Bayramıresepsiyonunda “Beyefendi tatildeydi” diyen Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi. “Demek ki akıl hocaları yanlış bilgilendirme yapıyor” dedi. Ardından da şunu söyledi: “Bu temizliğin daha da devam etmesi lazım...”
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhuriyet'in 93'üncü yıldönümü resepsiyonunda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan, "Ana muhalefet, daha çok şahsınızla ilgili tartışma üzerinden yürümeye çalışıyor. Buna bir diyeceğiniz var mı?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Bir Cumhurbaşkanı'na, 'Beyefendi tatilde' nasıl diyebilirsin, nasıl bu yakıştırmayı yaparsın? Sormak lazım, acaba siz neredeydiniz ya o saatlerde? O 'Beyefendi' dediğin İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaydı. Milletiyle beraber bu krizi, orada bizzat yaşadı, takip etti. Oradan yönetti ama sen neredeydin? Onu sormak lazım. Adresi ver, neredeydin? Benim bulunduğum yer belli. Bütün medya, herkes bu tespiti yaptı. Bulunduğum yer Atatürk Havalimanı. Oradanda telefonlarla, basın açıklamalarıyla sürecibiz yürüttük, yönettik. Sen neredeydin? Demek ki akıl hocaları yanlış bilgilendirme yapıyor ve ana muhalefetin başındaki zat, kendisine verilen bu bilgilerle zannediyor, 'Ben buradan prim yaparım."
'ÇOK ÖNCELERE DAYANIYOR' FETÖ yapılanmasına da değinen Erdoğan; şöyle devam etti: "Bu, çok öncelere dayanıyor. Olay 2010 sürecine dayanan bir şey. O süreç içerisinde halen bu işe inanmayan, yani bu dershanelerin kapatılması sürecine inanmayan arkadaşlarımız vardı. Ben tabii ısrarla ta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda "Beyefendi tatildeydi" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. "Demek ki akıl hocaları yanlış bilgilendirme yapıyor" dedi. Ardından da şunu söyledi: "Bu temizliğin daha da devam etmesi lazım..." başından itibaren 'ya dershane, ya okul' tezini savunmuş birisiyim. Yani okul varsa, dershane niye var, dershane varsa, okul niye var? Ben bu tezi savundum. O süreç içerisinde bizim bu tezlerimize inanmayan arkadaşlarımız oldu. Biliyorsunuz, bu sürecin istihbarat müsteşarımızla başlayan bir başlangıcı var. Oradan itibaren var. Ondan sonra 17-25, ondan sonra da işte malum bu süreç fakat bütün mesele tabii bu kararlı duruşumuzun devam etmesi lazım. Şu anda tabii bu görevden alınmalar filan, bitmiş değil. Yani bu temizliğin daha da devam etmesi lazım. Bize 'İşte bu çok oldu, bilmem' diyenler, hepsi Doğu Almanya-Batı Almanya birleşimini şöyle bir incelerlerse orada nasıl olmuş bunu çok daha iyi anlarlar." İdam talepleriyle ilgili bir soruya ise Erdoğan, "Ben inanıyorum ki bu işin daha fazla geciktirilmesi doğru olmaz. Çünkü milletin bu konudaki talebi çok çok fazla. Hükümet kanadı bu işi zaten dillendirdi, zaman zaman. Ben onu parlamentoya getireceğine inanıyorum ve parlamentodan da bu işin en isabetli şekliyle çıkarılacağına inanıyorum. Çünkü dünyanın bugün kahirekseriyetiyle idamı uyguladığınıbiliyoruz" cevabını verdi.
* Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resepsiyona katılan Aydın Doğan objektiflere böyle yansıdı.
Cumhuriyet'in 93'üncü kuruluş yıldönümü nedeniyle Ankara'da, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir resepsiyon verildi. Sanat, siyaset, spor ve iş dünyasından çok sayıda isim resepsiyona katıldı. Davetliler arasında Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan da vardı.
* Orhan Gencebay ile eşi de davetliler arasındaydı.
* Ankara'da, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resepsiyona Kibariye de katıldı.
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