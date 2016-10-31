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10 gün içinde Meclis’te

10 gün içinde Meclis’te
AK Parti Milletvekili ve Başkanı , başkanlık sistemiyle ilgili önemli bilgiler verdi. Şentop, 10 gün içinde başkanlık teklifinin Meclis'e gelebileceğini belirtti. "Benim kanaatim, 10 gün içinde Meclis'e böyle bir teklif verebilmek mümkün" dedi.
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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