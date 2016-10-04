Meclis'in çalışma saatleri belli oldu

AK Parti'nin, Genel Kurul'un çalışma gün ve saatleriyle gündemine ilişkin grup önerisi, TBMM Genel Kurul'unda görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine söz alan İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, Genel Kurul'un 26. dönem 2. yasama yılı sonuna kadar Salı günleri 15.00-21.00 saatleri arasında, Çarşamba ve Perşembe günlerinde ise 14.00-21.00 saatleri arasında çalışmasını öngördüklerini aktardı.

Bugün ve önümüzdeki Salı günü de denetim konularının yerine sözlü soruların görüşülmesinin öngörüldüğünü dile getiren Kaynarca, yarın ise Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyelerinin seçiminin gerçekleştirileceğini söyledi.

Konuşmaların ardından oylanan grup önerisi kabul edildi.