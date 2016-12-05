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Yine yaptı

Yine tarz yaptı
Asena Atalay, önceki gece 'da eğlencedeydi. Keyfi yerinde olan Atalay, Eskimolar'ın taktığı şapkaya benzer beresiyle her zamanki gibi ilginç stilini gözler önüne serdi.

DOĞAN SAVAŞ
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  • 05 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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