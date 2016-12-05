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Sosyal çapkın

’yı sosyal medyada markaja alan ’ten yeni hamle! Genç müzisyen, Çapa’dan beklediği ilgiyi göremeyince bu kez instagram’da ’yı yakın takibe aldı...

Sosyal çapkın
Milli çapkın Arda Turan'ın ardından magazin dünyasının bir de 'sosyal çapkın'ı oldu. Güzel oyuncu Hilal Altınbilek'in terk ettiği İdo Tatlıses, daha sonra sosyetik güzel Ceylan Çapa'yı sosyal medyada yakın markaja aldı. Çapa'yı instagram'da takip edip fotoğraflarını arka arkaya beğenen Tatlıses'in çabaları boşa gitti. , gazetecilerin 'le ilgili sorularına "İdo muydu, İbo muydu! O çocuğu inanın hiç tanımıyorum" diye cevap verdi. Çapkınlık girişimleri hüsranla sonuçlanan İdo Tatlıses, yılmadı ve bu kez de Özcan Deniz'in eski aşkı Buse Narcı'ya kancayı taktı.

BU KEZ KARŞILIK ALDI
Tatlıses, kendisinden 21 yaş büyük Deniz'le 5 yıl aşk yaşayan güzel oyuncuyu takip etmeye başladı. Sosyal medya çapkını İdo, 23 yaşındaki Narcı'nın paylaştığı fotoğrafları da tek tek beğendi. İdo'nun çabaları ise bu kez meyvesini verdi. da Tatlıses'i takibe aldı. Geçtiğimiz aylarda Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'la sosyal medyada karşılıklı beğeni yapan Narcı'nın İdo ile sosyal medyadaki yakınlaşması "İdo'nun çapkınlık adresi instagram" esprisi yaptırdı.



BEĞENİ YAĞMURU
İdo Tatlıses, eski sevgilisi 'e çok benzeyen bir diğer oyuncu Buse Narcı'nın instagram'daki fotoğraflarını beğeni yağmurunu tuttu.
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  • 05 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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