Milli çapkın Arda Turan'ın ardından magazin dünyasının bir de 'sosyal çapkın'ı oldu. Güzel oyuncu Hilal Altınbilek'in terk ettiği İdo Tatlıses, daha sonra sosyetik güzel Ceylan Çapa'yı sosyalmedyada yakın markaja aldı. Çapa'yı instagram'da takip edip fotoğraflarını arka arkaya beğenen Tatlıses'in çabaları boşa gitti. Ceylan Çapa, gazetecilerin İdo Tatlıses'le ilgili sorularına "İdo muydu, İbo muydu!O çocuğu inanın hiçtanımıyorum" diye cevap verdi. Çapkınlık girişimleri hüsranla sonuçlanan İdo Tatlıses,yılmadı ve bu kez de ÖzcanDeniz'in eski aşkı BuseNarcı'ya kancayı taktı.
BU KEZ KARŞILIK ALDI
Tatlıses, kendisinden 21yaş büyük Deniz'le 5 yıl aşk yaşayan güzel oyuncuyu takip etmeye başladı. Sosyal medya çapkını İdo, 23 yaşındakiNarcı'nın paylaştığı fotoğrafları da tek tek beğendi. İdo'nun çabaları ise bu kez meyvesini verdi. Buse Narcı da Tatlıses'i takibe aldı. Geçtiğimiz aylarda Ebru Şallı'nıneski eşi Harun Tan'la sosyal medyada karşılıklı beğeni yapan Narcı'nın İdo ile sosyal medyadaki yakınlaşması "İdo'nunçapkınlık adresiinstagram" esprisi yaptırdı.
BEĞENİ YAĞMURU
İdo Tatlıses, eski sevgilisi Hilal Altınbilek'e çok benzeyen bir diğer oyuncu Buse Narcı'nın instagram'daki fotoğraflarını beğeni yağmurunu tuttu.
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