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Pazarcı güzel

Pazarcı güzel
Ünlü isimlerin son yıllarda organik ürünlere ilgisi bir hayli arttı. Fenerbahçe'nin file bekçisi Volkan Demirel'in güzel eşi Zeynep Sever Demirel de önceki gün Feriköy Organik Pazarı'nda alışverişe çıktı. Pazar filesini organik sebze ve meyveyle dolduran Demirel, hızını alamayıp taze fasulyeleri kasasıyla alıp evine götürdü.
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  • 05 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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