Yol Durumu
  1. Komik taklit
  2. Tarık’ını unutmadı

Konser heyecanı

Konser heyecanı
İkinci albümü 'İşte Gidiyorum'u geçtiğimiz günlerde piyasaya çıkaran Ferhat Güneyli, albümün ilk konserini 25 Aralık'ta Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde verecek. Almanya'da yaşayan sanatçı, Türkiye'de yayımladığı ikinci albümünün ilk canlı performansına bu konserde imza atacak.
Etiketler:
  • 05 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar