Yol Durumu
  1. Fahriye’den ilan-ı aşk
  2. Komik taklit

Eski eşlerden anlamlı ziyaret

Eski eşlerden anlamlı ziyaret
2015 başında 7 yıllık evliliklerini bitiren Çağla Şıkel'le Emre Altuğ, oğulları Kuzey ve Uzay için görüşmeye devam ediyor. İkili, dün oğullarıyla Ankara'ya gitti. Çocuklarıyla Anıtkabir'i ziyaret eden eski eşlere hayranlarından "Bravo size. Ne güzel bir ailesiniz, keşke tekrar evlenseniz" şeklinde mesaj yağdı.

Şıkel ve Altuğ, çocuklarıyla bir araya geldikleri bu anları instagram'da paylaşınca eski eşlere, "Umarız kanlı bıçaklı ayrılan birçok ünlüye örnek olursunuz" yorumları yapıldı.
Etiketler: ,
  • 05 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar