Eski eşlerden anlamlı ziyaret

2015 başında 7 yıllık evliliklerini bitiren Çağla Şıkel'le Emre Altuğ, oğulları Kuzey ve Uzay için görüşmeye devam ediyor. İkili, dün oğullarıyla Ankara'ya gitti. Çocuklarıyla Anıtkabir'i ziyaret eden eski eşlere hayranlarından "Bravo size. Ne güzel bir ailesiniz, keşke tekrar evlenseniz" şeklinde mesaj yağdı.



Şıkel ve Altuğ, çocuklarıyla bir araya geldikleri bu anları instagram'da paylaşınca eski eşlere, "Umarız kanlı bıçaklı ayrılan birçok ünlüye örnek olursunuz" yorumları yapıldı.