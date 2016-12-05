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Baba Teo

Baba Teo
Rockçı Teoman, önceki gün kızı Zeyno ile Cihangir'deydi. Eski eşi Ayşe Kaya'dan olan kızı 'yla yürüyüş yapan sanatçı, "Önümüzdeki günlerde konserlerim başlayacak. Tempolu günlerden önce vaktimi kızımla geçiriyorum" dedi. Gazetecilerin kendilerini çekmesinden dolayı Zeyno'nun şaşkınlığı suratına böyle yansırken minik kızın annesine benzerliği de dikkat çekti.

AYDIN HAMZA
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  • 05 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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