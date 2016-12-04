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Sürpriz aşk

Sürpriz aşk
Eski Türkiye güzeli Serap Tunç, gönlünü İstanbul gece hayatının ünlü işletmecilerinden Rahmi Okçuoğlu'na kaptırdı. İlişkileri geçtiğimiz ay başlayan ikili, önceki akşam İskele Balık çıkışı objektiflere takıldı. Baş başa romantik bir akşam yemeği yiyen çift, daha sonra dostlarıyla buluşmak üzere mekandan ayrıldı.
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  • 04 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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