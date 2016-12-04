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Şansı tutmadı

Son dönemde tüm projeleri hüsranla biten , yine sınıfta kaldı. çok güvendiği Yeşilçay’la ‘’ filminde kamera karşısına geçti. 3 haftadır vizyonda olan film de hüsrana uğradı

Şansı tutmadı
Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay, Özcan Deniz'e bu kez şans getirmedi… İkiliyi yıllar sonra buluşturan 'İkinci Şans' filmi de sınıfta kaldı. Film, sinemaseverlerden beklenen ilgiyi görmeyince Yeşilçay, devreye girdi.

HAYRANLARA ÇAĞRI
18 Kasım'da vizyona giren 'İkinci Şans' ilk üç günde 186 bin 363 kişi tarafından izlenirken üçüncü haftasında ise 557 bin 396 sinemasever tarafından tercih edildi. Bu rakamlar Deniz'in yüzünü güldürmedi. Bunun üzerine partneri Nurgül Yeşilçay, sosyal medyadan tüm hayranlarını ''ı izlemeye çağırdı. Oyuncu, önceki gün filmden bir kareyi "Bu hafta sonu hayata bir mola verip sinemaya, tiyatroya, sergiye gidin! Belki zor ama alışkanlıkları değiştirmek iyi gelir her zaman" notuyla paylaştı.

ASMALI KONAK EFSANESİ
Beklentileri karşılamayan 'İkinci Şans'ı ilk haftasında 619 bin 979 kişi tarafından izlenen 'Çakallarla Dans 4' solladı. Deniz'le Yeşilçay'ın yıllar önce başrolünde oynadığı 'Asmalı Konak-Hayat' ise ilk haftasında 1 milyon 791 bin 396 kişi tarafından izlenerek bir rekora imza atmıştı.


* Yer aldığı tüm dizi ve filmleri ilgi görmeyen güzel oyuncunun son projesinde de başarılı olamaması "Nurgül, Özcan'ın verdiği ikinci şansı iyi değerlendiremedi" dedirtti.

GİŞESİ HEP HÜSRAN
film adı - tarih - gişe
İkinci Şans...........2016...... 557.396
Gece.....................2014...... 19.160
Aşk Kırmızı.........2013...... 304.490
Vicdan..................2008...... 157.877
Adem'in Trenleri..2007...... 81.475
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  • 04 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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