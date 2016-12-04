Şansı tutmadı

Son dönemde tüm projeleri hüsranla biten Nurgül Yeşilçay, yine sınıfta kaldı. Özcan Deniz çok güvendiği Yeşilçay’la ‘İkinci Şans’ filminde kamera karşısına geçti. 3 haftadır vizyonda olan film gişede hüsrana uğradı
Güzel oyuncu NurgülYeşilçay, Özcan Deniz'ebu kez şans getirmedi…İkiliyi yıllar sonra buluşturan'İkinci Şans' filmi gişede sınıftakaldı. Film, sinemaseverlerdenbeklenen ilgiyi görmeyinceYeşilçay, devreye girdi.
HAYRANLARA ÇAĞRI 18 Kasım'da vizyona giren'İkinci Şans' ilk üç günde 186bin 363 kişi tarafından izlenirkenüçüncü haftasında ise 557 bin396 sinemasever tarafından tercihedildi. Bu rakamlar Deniz'inyüzünü güldürmedi. Bununüzerine partneri Nurgül Yeşilçay,sosyal medyadan tüm hayranlarını'İkinci Şans'ı izlemeye çağırdı.Oyuncu, önceki gün filmden birkareyi "Bu hafta sonu hayata birmola verip sinemaya, tiyatroya,sergiye gidin! Belki zor amaalışkanlıkları değiştirmek iyigelir her zaman" notuyla paylaştı.
ASMALI KONAK EFSANESİ
Beklentileri karşılamayan 'İkinci Şans'ı ilk haftasında 619bin 979 kişi tarafından izlenen'Çakallarla Dans 4' solladı. Deniz'le Yeşilçay'ın yıllar önce başrolünde oynadığı 'AsmalıKonak-Hayat' ise ilk haftasında 1 milyon 791 bin 396 kişi tarafından izlenerek bir rekora imza atmıştı.
* Yer aldığı tüm dizi ve filmleri ilgi görmeyen güzel oyuncunun son projesinde de başarılı olamaması "Nurgül, Özcan'ın verdiği ikinci şansı iyi değerlendiremedi" dedirtti.
GİŞESİ HEP HÜSRAN film adı - tarih - gişe
İkinci Şans...........2016...... 557.396
Gece.....................2014...... 19.160
Aşk Kırmızı.........2013...... 304.490
Vicdan..................2008...... 157.877
Adem'in Trenleri..2007...... 81.475
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