Pınar şov!

Kansersiz Yaşam Derneği yararına düzenlenen defilede ünlü isimler podyuma çıktı. Önceki gün Shangri-La Bosphorus Otel'deki defilede Pınar Altuğ, Demet Kutluay ve Işıl Reçber gibi ünlüler podyumda yürüdü.



Giydiği derin göğüs dekolteli kırmızı tulumuyla yürekleri hoplatan Pınar Altuğ, 8 yıl aradan sonra ilk kez podyumda yürümenin heyecanını yaşadı.