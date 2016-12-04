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Pınar şov!

Pınar şov!
Kansersiz Yaşam Derneği yararına düzenlenen defilede ünlü isimler podyuma çıktı. Önceki gün Shangri-La Bosphorus Otel'deki defilede Pınar Altuğ, Demet Kutluay ve Işıl Reçber gibi ünlüler podyumda yürüdü.

Giydiği derin göğüs dekolteli kırmızı tulumuyla yürekleri hoplatan Pınar Altuğ, 8 yıl aradan sonra ilk kez podyumda yürümenin heyecanını yaşadı.
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  • 04 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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