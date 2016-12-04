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Özgür Safiye

Özgür Safiye
ABD turnesine çıkan Safiye Soyman, renkli anlarını sosyal medyada paylaşıyor. Önceki gün New York'ta gezen ünlü şarkıcı, 'nin simgesi 'Özgürlük Anıtı' kılığındaki bir maskotla fotoğraf çektirdi. Soyman, paylaşımına hayat arkadaşı Faik Öztürk'ü de etiketledi.
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  • 04 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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