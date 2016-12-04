Onlar kapsama alanım dışında

Ebru Şallı, Cem Yılmaz ve Sinan Akçılcephesinde sular durulmuyor. Güzelsunucunun eski aşkları birbirlerine göndermeüstüne gönderme yapıyor. Geçen hafta Şallı'nın yazaylarında aşk yaşadığı Cem Yılmaz'ın Akçıl'la piştiolduğu mekan çıkışı "Sinan kim kardeşim! Benöyle birini tanımıyorum" demesi üzerine ünlüpopçudan cevap gecikmedi. Önceki gece Taksim IQClub'ta sahne alan ünlü popçu, konser sonrasındasarf ettiği sözlerle ikiliye golünü attı.
AŞK DOLU DİZGİN SÜRÜYOR "Adımın artık Ebru Şallı ve Cem Yılmazile anılmasını istemiyorum" diyen ünlü popçu,sözlerine şöyle devam etti: "Artık bu tarzhaberlerde yer almak rahatsızlık veriyor. Benimiçin her şey yaşandı ve bitti. Bu olaylar vekişiler artık kapsama alanım dışındalar." Gecedeözel yaptırdığı deri ceketiyle dikkat çeken Akçıl,ABD'li model sevgilisi Alexandra Rodriguez'leaşkının çok güzel gittiğini dile getirdi.
* Ebru Şallı'nın adı sık sık Sinan Akçıl ve Cem Yılmaz'la gündeme geliyor.
* Cem Yılmaz, ünlü müzisyen için, "Sinan kim kardeşim?" demişti.
* Şarkıcı, ceketinin arkasında yazan tarih sorulunca da "Bu tarih, benim için milattır. 14 Kasım'da bambaşka, tertemiz bir sayfa açtım" dedi.
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