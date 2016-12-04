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Onlar kapsama alanım dışında

, ve üçgeninde sular durulmuyor. Bu kez ünlü müzisyen konuştu. Akçıl, “Her şey yaşandı bitti. Bu kişiler artık kapsama alanım dışında” dedi

Onlar kapsama alanım dışında
Ebru Şallı, Cem Yılmaz ve Sinan Akçıl cephesinde sular durulmuyor. Güzel sunucunun eski aşkları birbirlerine gönderme üstüne gönderme yapıyor. Geçen hafta Şallı'nın yaz aylarında aşk yaşadığı 'ın Akçıl'la pişti olduğu mekan çıkışı "Sinan kim kardeşim! Ben öyle birini tanımıyorum" demesi üzerine ünlü popçudan cevap gecikmedi. Önceki gece Taksim IQ Club'ta sahne alan ünlü popçu, konser sonrasında sarf ettiği sözlerle ikiliye golünü attı.

AŞK DOLU DİZGİN SÜRÜYOR
"Adımın artık Ebru Şallı ve Cem Yılmaz ile anılmasını istemiyorum" diyen ünlü popçu, sözlerine şöyle devam etti: "Artık bu tarz haberlerde yer almak rahatsızlık veriyor. Benim için her şey yaşandı ve bitti. Bu olaylar ve kişiler artık kapsama alanım dışındalar." Gecede özel yaptırdığı deri ceketiyle dikkat çeken Akçıl, ABD'li model sevgilisi Alexandra Rodriguez'le aşkının çok güzel gittiğini dile getirdi.


* Ebru Şallı'nın adı sık sık Sinan Akçıl ve Cem Yılmaz'la gündeme geliyor.


* Cem Yılmaz, ünlü müzisyen için, "Sinan kim kardeşim?" demişti.


* Şarkıcı, ceketinin arkasında yazan tarih sorulunca da "Bu tarih, benim için milattır. 14 Kasım'da bambaşka, tertemiz bir sayfa açtım" dedi.

DOĞAN SAVAŞ
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  • 04 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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