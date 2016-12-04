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Minik Ezgi!

Minik Ezgi!
Sempatik ve güzel oyuncu Ezgi Mola, önceki gün paylaştığı bu kareyle geçmişe yolculuk yaptı. "Siz hiç 3.5 yaşında dizi yaralı bir Okul Aile Birliği Başkanı gördünüz mü? Benim o. Fotoğrafın içine girip kendime sıkıca sarılıp çıktım. Maşallah 10 yaşında gibi yavrucak…" diye yazan Mola, herkesi güldürdü.



* '3 buçuk yaşında 10 yaşında gibiyim' diyen Mola, kendisiyle dalga geçti.
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  • 04 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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