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İkoncan tüylendi

İkoncan tüylendi
Eda Taşpınar, soğuklara inat imajından ödün vermiyor. Önceki akşam Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Taşpınar, son günlerin modası olan 2 bin 650 liralık Gucci marka tüylü terlikleriyle dikkat çekti. Bronz teninin de solduğu görülen Eda Hanım'ın soğuklara terlik içine giydiği çorapla önlem alması gözden kaçmadı.

DOĞAN SAVAŞ
Etiketler:
  • 04 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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