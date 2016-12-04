Yol Durumu
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mesajı

Barışma mesajı
Ayrılık kararı aldıktan sonra ilk celsede boşanacakları beklenen Gülben Ergen'le Erhan Çelik, herkesi şaşırttı. Ayrılmakta son derece kararlı olan ikili, önceki gün görülen sının ilk duruşmasına katılmadı. Bu hareketiyle hayranlarını barışacakları yönünde ümitlendiren ünlü çift, sosyal medya paylaşımlarıyla sevenlerinin hevesini kursağında bıraktı.

İş yoğunluklarından boşanamadıkları öğrenilen ikiliden Ergen, "Şimdiye kadar hiç kimse doğru yolda kaybolmamıştır" sözünü paylaşıp "Hepimizin yolu doğru olsun" dedi. Sanatçının hemen arkasından ise Özcan Deniz'in söylediği, "Yok bir sitemim hayatta her şey kısmet" şarkısını paylaşarak iddiasını çürütmüş oldu.


* , sosyal medya hesaplarında Erhan Çelik'in soyadını kullanmaya devam ediyor.
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  • 04 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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