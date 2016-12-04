Barışma mesajı

Ayrılık kararı aldıktan sonra ilk celsede boşanacakları beklenen Gülben Ergen'leErhan Çelik, herkesi şaşırttı. Ayrılmakta son derece kararlı olan ikili, önceki gün görülen boşanmadavasının ilk duruşmasına katılmadı. Bu hareketiyle hayranlarını barışacakları yönünde ümitlendiren ünlü çift, sosyal medya paylaşımlarıyla sevenlerinin hevesini kursağında bıraktı.
İş yoğunluklarından boşanamadıkları öğrenilen ikiliden Ergen, "Şimdiye kadar hiçkimse doğru yolda kaybolmamıştır" sözünü paylaşıp "Hepimizin yolu doğru olsun" dedi. Sanatçının hemen arkasından Erhan Çelik ise Özcan Deniz'in söylediği, "Yok bir sitemimhayatta her şey kısmet" şarkısını paylaşarak barışma iddiasını çürütmüş oldu.
* Gülben Ergen, sosyal medya hesaplarında Erhan Çelik'in soyadını kullanmaya devam ediyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.