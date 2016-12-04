ABD yolu gözüktü

Eşi Chloe Loughnan ile boşanacağına dair haberler çıkan Serdar Ortaç, önceki akşam Ortaköy Majestueux Club'ta konser verdi. Boşanma haberlerini bir kez daha yalanlayan Ortaç, "Chloe, ABD'yi çok seviyor. Bu yüzden yılın yarısını Türkiye'de kalanını da ABD'de geçirebiliriz" dedi.