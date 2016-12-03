Yeni Nicole

Beşiktaşlı futbolcu Ömer Şişmanoğlu, Alman şarkıcı Nicole ile evlendi. Çiftin bebeği dün dünyaya geldi. Ancak bir ayrıntı dikkat çekti Alman yengenin, hacı olan kayınpederinin isteğiyle tesettüre girdiği öğrenildi.
Beşiktaşlı futbolcu Ömer Şişmanoğlu(27), sahadaki başarısının yanı sıra özelhayatıyla da dikkatleri üzerinde topladı.Almanya doğumlu sporcu, aşkı uzaklardaaradı! Gönlünü, sansasyonel hayatıyla magazingündeminden düşmeyen Alman şarkıcı NicoleLa Rive'ye kaptırdı. Önceleri aşklarını gözlerdenuzak yaşayan ikili, daha sonra çekildiklerifotoğrafları sosyal medya üzerinden yayınlayarak,aşklarını ilan etmekten sakınmadı. Çiftinmutluluğu, 1.5 yıl sonra nikahla taçlandı.Geçtiğimiz aylarda hamile olan Alman sevgilisiyleevlendiğini Instegram hesabından duyuranŞişmanoğlu, dün ise hayatının en mutlu anlarınıyaşadı. Başarılı golcü, dünyaya gelen bebeğinikucağına aldı. Yeni doğan bebeğininilk fotoğrafını sosyal medya hesabındanpaylaşan Şişmanoğlu, fotoğrafın altınada "Beşiktaş ailesi ben Elias ÖmerŞişmanoğlu! Ben bugün dünyaya geldim"mesajını yazdı. Başta Beşiktaş Kulübü olmaküzere çiçeği burnunda babaya tebrik mesajlarıyağdı. Ancak Şişmanoğlu'nun paylaştığıkareler arasında bir fotoğraf dikkatlerdenkaçmadı. Renkli hayatıyla bilinen Almangelin Nicole Şişmanoğlu'nun büyük bir değişimgeçirdiği gözlendi. Alman yengenin, hacı olankayınpederi Hasan Şişmanoğlu'nun isteğiüzerine Müslüman olup tesettüre girdiğiiddia edildi.
MİNİK KARTAL ELİAS ÖMER ŞİŞMANOĞLU çifti, 3.5 kilo ağırlığında dünyaya gelen bebeklerine "Elias Ömer" adını verdi. Beşiktaş Kulübü, Ömer- Nicole çiftine "Minik kartal EliasÖmer ile mutlu, sağlıklı ve uzunbir ömür dileriz" mesajı gönderdi.
ŞİŞMANOĞLU KİMDİR?
1989 yılında Almanya'da dünyaya gelen başarılı sporcu Ömer Şişmanoğlu, futbol kariyerine Hamburg'daki Türk amatör takımı 'SC Vatan Gücü'nde başladı. Sonrasında sırasıyla St. Pauli, Kayserispor, Antalyaspor, Beşiktaş, Eskişehirspor, Konyaspor formalarını giyen Şişmanoğlu, 2015 sezonunda kiralık olarak top koşturduğu Antalyaspor'dan tekrar kulübü Beşiktaş'a dönüş yaptı.
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