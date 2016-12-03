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Yeni Nicole

Beşiktaşlı futbolcu , Alman şarkıcı Nicole ile evlendi. Çiftin bebeği dün dünyaya geldi. Ancak bir ayrıntı dikkat çekti Alman yengenin, hacı olan kayınpederinin isteğiyle tesettüre girdiği öğrenildi.

Yeni Nicole
Beşiktaşlı futbolcu Ömer Şişmanoğlu (27), sahadaki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üzerinde topladı. Almanya doğumlu sporcu, aşkı uzaklarda aradı! Gönlünü, sansasyonel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Alman şarkıcı Nicole La Rive'ye kaptırdı. Önceleri aşklarını gözlerden uzak yaşayan ikili, daha sonra çekildikleri fotoğrafları sosyal medya üzerinden yayınlayarak, aşklarını ilan etmekten sakınmadı. Çiftin mutluluğu, 1.5 yıl sonra nikahla taçlandı. Geçtiğimiz aylarda hamile olan Alman sevgilisiyle evlendiğini Instegram hesabından duyuran Şişmanoğlu, dün ise hayatının en mutlu anlarını yaşadı. Başarılı golcü, dünyaya gelen bebeğini kucağına aldı. Yeni doğan bebeğinin ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Şişmanoğlu, fotoğrafın altına da "Beşiktaş ailesi ben Elias Ömer Şişmanoğlu! Ben bugün dünyaya geldim" mesajını yazdı. Başta Beşiktaş Kulübü olmak üzere çiçeği burnunda babaya tebrik mesajları yağdı. Ancak Şişmanoğlu'nun paylaştığı kareler arasında bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı. Renkli hayatıyla bilinen Alman gelin Nicole Şişmanoğlu'nun büyük bir değişim geçirdiği gözlendi. Alman yengenin, hacı olan kayınpederi Hasan Şişmanoğlu'nun isteği üzerine Müslüman olup tesettüre girdiği iddia edildi.

MİNİK KARTAL ELİAS ÖMER
ŞİŞMANOĞLU çifti, 3.5 kilo ağırlığında dünyaya gelen bebeklerine "Elias Ömer" adını verdi. Beşiktaş Kulübü, Ömer- Nicole çiftine "Minik kartal Elias Ömer ile mutlu, sağlıklı ve uzun bir ömür dileriz" mesajı gönderdi.



ŞİŞMANOĞLU KİMDİR?
1989 yılında Almanya'da dünyaya gelen başarılı sporcu , futbol kariyerine Hamburg'daki Türk amatör takımı 'SC Vatan Gücü'nde başladı. Sonrasında sırasıyla St. Pauli, Kayserispor, Antalyaspor, Beşiktaş, Eskişehirspor, Konyaspor formalarını giyen Şişmanoğlu, 2015 sezonunda kiralık olarak top koşturduğu Antalyaspor'dan tekrar kulübü Beşiktaş'a dönüş yaptı.
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  • 03 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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