Nur Fettahoğlu, önceki gün Akmerkez'deydi. Tüm vaktini 8 aylık kızı Elisa Güzin'le geçiren güzel oyuncu, "Bir süre daha hiçbir projede yer almayarak kızımı büyüteceğim. Yani şimdilik tek işim annelik" dedi.