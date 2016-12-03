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Tek işim annelik

Tek işim annelik
Nur Fettahoğlu, önceki gün Akmerkez'deydi. Tüm vaktini 8 aylık kızı Elisa Güzin'le geçiren güzel oyuncu, "Bir süre daha hiçbir projede yer almayarak kızımı büyüteceğim. Yani şimdilik tek işim annelik" dedi.
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  • 03 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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