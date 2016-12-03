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Tatilden kilolu döndü

Tatilden kilolu döndü
Güzel sunucu , yeni koleksiyonunu önceki gün düzenlenen bir etkinlikle tanıttı. Davete katılan Serdar Ortaç'ın manken eşi Chloe Loughnan, 'boşanma' dedikoduları için "Bu haberler sürekli çıkıyor ama umursamıyoruz. Serdar'la hiçbir probleminiz yok" dedi. Chloe'nin aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı.
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  • 03 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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