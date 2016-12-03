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Sinemis şaştı kaldı

Sinemis şaştı kaldı
Uzun süre kayıplara karışan Sinemis Candemir, önceki gün Bebek'te ortaya çıktı. Çocuğuyla birlikte gezintiye çıkan eski model, "Beni nereden tanıdınız? Yıllardan beri ortalarda yokum" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Aydın HAMZA/ÖZEL
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  • 03 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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