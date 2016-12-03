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Romantik Engin

, 28. yaşına Türkiye’den binlerce kilometre uzakta Maldivler’de girdi. Eşi ’ın yaptığı tatil programıyla ayağı yerden kesilen sosyetik güzel, başarılı oyuncunun Maldivler’de yaptığı jestlerle de unutulmaz bir doğum günü geçiriyor

Romantik Engin
Yaklaşık 2 yıl önce yaptıkları evlilikle magazin dünyasının örnek çiftlerinden olan Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan, yine herkesi kıskandırdı. Sosyetik eşine olan aşkını her fırsatta dile getirmekten kaçınmayan başarılı oyuncu, bu kez 'ın 28. yaş günü için romantikliğini konuşturdu. , eşinin 2 Aralık'taki doğum günü için aylar öncesinden Maldivler tatil planı yaptı. Dizi setini ve hatta oğulları Emir'in bakıcısını dahi bu tatile göre programlayan Düzyatan, Neslişah Alkoçlar'ın yeni yaşına en sevdiği yer olan Maldivler'de girmesini sağladı.

OKYANUS ÜZERİNDE HAVUZLU VİLLA...
Güzel eşi için geceliği yaklaşık 6 bin liralık okyanus üzerindeki havuzlu villalardan birini seçen yakışıklı oyuncu, jestlerini bununla da sınırlı tutmadı... Neslişah Alkoçlar'ın doğum günü yemeği için kumsalı mumlarla süsletip özel aşçı tutan Engin Altan Düzyatan, eşini mutluluktan havalara uçurdu. Gündüzleri Maldivler'in eşsiz denizinin tadını çıkaran ünlü çift, dalış gibi faaliyetlere katılmayı da ihmal etmedi. Bu arada Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan'a tatillerinde Alkoçlar'ın en yakın dostu olan Selma Çilek ile eşi Sinan Çiftçi de eşlik ediyor...





Doğa ve ekstrem sporlara olan merakıyla bilinen Engin Altan Düzyatan, Maldivler'de kıyıya gelen bir vatozu da işte böyle sevdi.

ÖZGE GÜRCAN/ÖZEL
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  • 03 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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