Yol Durumu
  1. Çağla’dan mesaj var
  2. Gina yenge

Muhtar çapkınlıkta

, önceki akşam Bebek’te genç bir güzelle samimi bir şekilde görüntülendi. Muhtar, gazetecileri fark edince genç kadını mekandan gönderdi...

Muhtar çapkınlıkta
Ünlü gazeteci Reha Muhtar, önceki akşam Bebek'te Lucca'da çapkınlık yaparken görüntülendi. Genç bir kadın ile samimi şekilde sohbet eden Muhtar'ın keyfi gazetecilerin görüntü aldığını fark etmesi ile kaçtı. Ünlü gazeteci, yanındaki güzeli hızlı bir şekilde yoldan çevirdiği ilk taksi ile gönderdi.

Mekana tek başına dönen , bir süre bekledikten sonra aracıyla Bebek'ten ayrıldı. Muhtar'ın kendisinden yaşça bir hayli küçük olan gizemli güzelle neden bir arada görüntü vermediği ve kadın arkadaşını neden apar topar mekandan gönderdiği ise herkesin merak konusu oldu...

Doğan SAVAŞ/ÖZEL
Etiketler:
  • 03 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar