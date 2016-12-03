Muhtar çapkınlıkta

Ünlü gazeteci RehaMuhtar, önceki akşamBebek'te Lucca'da çapkınlıkyaparken görüntülendi. Gençbir kadın ile samimi şekildesohbet eden Muhtar'ın keyfigazetecilerin görüntü aldığınıfark etmesi ile kaçtı. Ünlügazeteci, yanındaki güzeli hızlıbir şekilde yoldan çevirdiğiilk taksi ile gönderdi.
Mekana tek başınadönen Reha Muhtar, bir sürebekledikten sonra aracıylaBebek'ten ayrıldı. Muhtar'ınkendisinden yaşça bir hayliküçük olan gizemli güzelleneden bir arada görüntüvermediği ve kadın arkadaşınıneden apar topar mekandangönderdiği ise herkesin merakkonusu oldu...
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