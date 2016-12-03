Sevilen şarkıcı Hakan Altun, önceki gece Etiler'de objektiflere takıldı. Fanatik Beşiktaş taraftarı olan şarkıcı, "Fenerbahçe maçı nasıl biter?" sorusu karşısında "İyi oynayan kazansın" cevabını verdi. Altun, Kartal selamı vermeyi de ihmal etmedi.