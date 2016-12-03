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Kartal selamı

Sevilen şarkıcı Hakan Altun, önceki gece Etiler'de objektiflere takıldı. Fanatik Beşiktaş taraftarı olan şarkıcı, "Fenerbahçe maçı nasıl biter?" sorusu karşısında "İyi oynayan kazansın" cevabını verdi. Altun, Kartal selamı vermeyi de ihmal etmedi.
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  • 03 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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